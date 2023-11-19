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Футбол

Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами

Сделка выглядит привлекательной для обеих сторон.
Сегодня, 14:02
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Мадридский Атлетико и туринский Ювентус заинтересованы в форвардах друг друга, пишет Mundo Deportivo.

О том, что "бьянконери" вновь посматривают в сторону Альваро Мораты уже известно некоторое время, а вот "матрацники" потеряли Депая и теперь ищут нового нападающего.

Среди вариантов также рассматривается и Душан Влахович, которого Ювентус не прочь отпустить с оглядкой на то, что у форварда не треть вырастет зарплата в следующем сезоне.

Клубы, весьма вероятно, могут договориться об обмене форвардами, в эту сделку могут быть включены как доплаты, так и дополнительные игроки.

Ранее также сообщалось, что в Реале обвиняют крупные футбольные организации в травмах своих игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус атлетико мадрид

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