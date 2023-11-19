Реал винит в травмах своих игроков все футбольные организации

В лазарете "сливочных" уже восемь игроков.

В мадридском Реале в ярости от травм их игроков, которые произошли во время международной паузы, пишет Хавьер Бирланга.

По информации журналиста, тренерский штаб и руководство "сливочных" в данный момент буквально в ярости.

Напомним, что, находясь в расположении сборных, тяжелые травмы получили Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор. Всего у мадридцев сейчас восемь игроков в лазарете.

В Реале обвиняют ФИФА, УЕФА и даже Ла Лигу в том, что орагнизации создали перегруженный календарь,который не щадит здоровье футболистов. Но последут ли за этим какие-либо действия - неизвестно.

Ранее также сообщалось, что дебютант сборной Франции может больше не сыграть в этом году.

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