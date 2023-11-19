Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году

Травма испортила не только дебют, но и сезон Заиру-Эмери.

Уоррен Заир-Эмери, дебютировавший во вчерашнем матче сборной Франции, более не сыграет в 2023 году, пишет L’Équipe.

Напомним, что в субботу, 18 ноября, сборная Франции уничтожила Гибралтар, а хавбек ПСЖ сыграл первый матч за национальную команду и получил травму в том же матче.

Уже 19 ноября Уоррен должден прибыть в расположение клуба, где пройдет медицинское обследование. По первоначальным данным, травма игрока хоть и серьезна, но разрыва связок не обнаружено.

При этом 17-летний хавбек рискует больше не выйти на поле в 2023 году, особенно, если медики ПСЖ обнаружат более серьезное повреждение.

Ранее также сообщалось, что в том же матче Мбаппе установил историческое достижение за сборную Франции.

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