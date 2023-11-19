iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году

Травма испортила не только дебют, но и сезон Заиру-Эмери.
Сегодня, 11:37
Уоррен Заир-Эмери / Getty Images
Уоррен Заир-Эмери / Getty Images

Уоррен Заир-Эмери, дебютировавший во вчерашнем матче сборной Франции, более не сыграет в 2023 году, пишет L’Équipe.

Напомним, что в субботу, 18 ноября, сборная Франции уничтожила Гибралтар, а хавбек ПСЖ сыграл первый матч за национальную команду и получил травму в том же матче.

Уже 19 ноября Уоррен должден прибыть в расположение клуба, где пройдет медицинское обследование. По первоначальным данным, травма игрока хоть и серьезна, но разрыва связок не обнаружено.

При этом 17-летний хавбек рискует больше не выйти на поле в 2023 году, особенно, если медики ПСЖ обнаружат более серьезное повреждение.

Ранее также сообщалось, что в том же матче Мбаппе установил историческое достижение за сборную Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уоррен Заир-Эмери

Статьи по теме

Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ
Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику
Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции
ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Барселона собирается отозвать из аренды своего таланта
Европа14:02
Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами
Формула 113:46
Руководитель Макларен объяснил, почему Норрис попал в аварию
Европа13:44
Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ
Европа13:15
Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия
Европа13:04
Реал винит в травмах своих игроков все футбольные организации
Другие страны13:03
Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси
Европа12:40
Культовый форвард Серии А объявил о завершении карьеры
Формула 112:28
Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам
Другие страны11:58
"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK