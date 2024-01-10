"Он должен провести здесь всю жизнь": Президент ПСЖ высказался о звездном воспитаннике клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями о перспективном воспитаннике клуба Уоррене-Заире Эмери.

Функционер заявил, что Уоррен должен стать для парижан "своим Стивеном Джеррардом".

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"Он парижанин. Он тоже любит клуб и хочет остаться здесь надолго.

Уоррен должен стать Стивеном Джеррардом нашего клуба. Он должен провести здесь всю свою жизнь. Он родом отсюда, он любит клуб, любит эмблему. Он стал таким, какой он есть, благодаря клубу. Он отличный парень. Мы не сомневаемся в нем ни как в игроке, ни как в человеке. Он является примером для всех молодых игроков", - сказал Аль-Хелаифи.

Отметим, что в текущем сезоне Заир-Эмери провел 20 матчей, забив 3 гола и отдав 5 ассистов.

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