Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции

Килиан Мбаппе установил новое историческое достижение в сборной Франции.

В субботу, 18 ноября, форвард отметился хет-триком в ворота сборной Гибралтара и довел свой счет голов за сборную в 2023 году до десяти.

Благодаря этому Килиан стал первым игроком в истории сборной Франции, который забивает не менее десяти голов два года подряд.

В прошлом сезоне, напомним, Мбаппе забил 12 голов в составе национальной команды.

Ранее также француз признался, как изменила его капитанская повязка.

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