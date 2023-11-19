iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции

Очередное уникальное достижение форварда.
Сегодня, 11:00
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе установил новое историческое достижение в сборной Франции.

В субботу, 18 ноября, форвард отметился хет-триком в ворота сборной Гибралтара и довел свой счет голов за сборную в 2023 году до десяти.

Благодаря этому Килиан стал первым игроком в истории сборной Франции, который забивает не менее десяти голов два года подряд.

В прошлом сезоне, напомним, Мбаппе забил 12 голов в составе национальной команды.

Ранее также француз признался, как изменила его капитанская повязка.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Статьи по теме

"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки "Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки
Мбаппе: Месси заслужил выиграть Золотой мяч Мбаппе: Месси заслужил выиграть Золотой мяч
ПСЖ не собирается предлагать улучшенные условия Мбаппе ПСЖ не собирается предлагать улучшенные условия Мбаппе
Неожиданный претендент: Бавария готова побороться за Мбаппе Неожиданный претендент: Бавария готова побороться за Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 112:28
Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам
Другие страны11:58
"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили
Евро-202411:45
Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
Европа11:37
Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году
Формула 111:21
Ред Булл побил рекорд Мерседес по количеству командных побед за сезон
Европа11:00
Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции
Европа10:31
"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки
Формула 109:59
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Украина09:56
Вице-президент Ворсклы готовит революционные изменения в украинcком футболе
Формула 109:55
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK