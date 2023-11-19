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"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки

Француз признался, что статус заставил его измениться в лучшую сторону.
Сегодня, 10:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе признался, что капитанская повязка изменила его.

Форвард считает, что он сильно изменился с тех пор, как был назначен капитаном сборной Франции. Теперь его индивидуалистский подход сменился озабоченностью командными результатами.

"Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, заботился о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель – постараться сделать так, чтобы команда была единой, и мы смогли достигать таких же результатов, как в этом матче", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что ранее сборная Франции разгромила Гибралтар, установив новый исторический рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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