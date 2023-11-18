Франция - Гибралтар 14:0: обзор матча и результат игры 18.11.2023

В субботу, 18 ноября, в рамках девятого тура квалификации на Евро-2024 сборная Франции встречалась с Гибралтаром. Матч завершился победой хозяев со счетом 14:0.

Уже сходу было ясно, что разгром неизбежен, ведь к четвертой минуте французы лидировали в два мяча, а уже на 18-й - удаление заработал защитник гостевой команды, усложнив ситуацию в несколько раз.

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Уже к концу первого тайма на табло виднелся счет 7:0, но впереди еще было немало голов. За вторую половину встречи хозяева умудрились наколотить аналогичное число забитых мячей, установив сенсационные 14:0.

Таким образом, сборная Франции не только добыла очередную победу в рамках отбора на Евро, но установила рекорд результативности в своей истории.

Статистика матча Франция - Гибралтар отбора на ЧЕ-2024

Франция - Гибралтар 14:0

Голы: Сантос, 3 автогол, Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 пенальти, 75, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 66, Фофана, 37, Рабьо, 64, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 6,59 - 0,00

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 36 - 0

Удары в створ: 20 - 0

Фолы: 10 - 5

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