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Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику

И установил рекорд национальной команды.
Вчера, 22:21
Уоррен Заир-Эмери
Уоррен Заир-Эмери

В рамках отбора на Евро-2024 Франция встречается с Гибралтаром.

В начале поединка случился курьезный эпизод. На 15 минуте Уоррен Заир-Эмери забил свой первый гол за Францию, но в том же моменте защитник Гибралтара грубо подкатился под хавбека и был удален.

Сам Уоррен в этом эпизоде получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо Заира-Эмери вышел Юссеф Фофана.

Отметим, что 17-летний полузащитник сстал самым молодым игроком в истории сборной Франции, а значит благодаря голу стал и самым молодым голеадором в истории национальной команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Уоррен Заир-Эмери

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