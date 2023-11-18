Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции

Уоррен Заир-Эмери выйдет в старте на матч против Гибралтара.

Сегодня, 18 ноября, Франция сыграет с Гибралтаром в рамках отбора на Евро-2024.

В стартовом составе коллектива Дидье Дешама нашлось место хавбеку ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери. Для него это дебютный матч в национальной команде.

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Уоррен Заир-Эмери дебютирует за команду в возрасте 17 лет 8 месяцев и 10 дней. Полузащитник станет самым молодым игроком в истории сборной.

Матч Франция - Гибралтар начнется в 21:45 по киевскому времени.

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