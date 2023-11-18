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Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство

Уго Экитике заинтересовал африканскую сборную.
Сегодня, 19:51
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Нападающий ПСЖ Уго Экитике может сменить футбольное гражданство.

Как сообщает издание SportZone, есть вероятность, что футболист променяет возможность играть за Францию на выступления за Камерун.

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В привлечении футболиста заинтересован лично президент местной футбольной ассоциации Самуэль Это'о. Функционер и легендарный в прошлом футболист встретится с Уго, чтобы убедить его стать игроком сборной Камеруна.

Отметим, что в текущем сезоне Экитике провел 8 минут всего в одном мачте за ПСЖ. В конце летнего трансферного окна он мог покинуть клуб, но отказался от всех предложений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Уго Экитике

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