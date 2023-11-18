Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство
Уго Экитике заинтересовал африканскую сборную.
Нападающий ПСЖ Уго Экитике может сменить футбольное гражданство.
Как сообщает издание SportZone, есть вероятность, что футболист променяет возможность играть за Францию на выступления за Камерун.
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В привлечении футболиста заинтересован лично президент местной футбольной ассоциации Самуэль Это'о. Функционер и легендарный в прошлом футболист встретится с Уго, чтобы убедить его стать игроком сборной Камеруна.
Отметим, что в текущем сезоне Экитике провел 8 минут всего в одном мачте за ПСЖ. В конце летнего трансферного окна он мог покинуть клуб, но отказался от всех предложений.
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