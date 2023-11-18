Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство

Нападающий ПСЖ Уго Экитике может сменить футбольное гражданство.

Как сообщает издание SportZone, есть вероятность, что футболист променяет возможность играть за Францию на выступления за Камерун.

Читай также: Ряд европейских клубов интересуются "новым Мбаппе"

В привлечении футболиста заинтересован лично президент местной футбольной ассоциации Самуэль Это'о. Функционер и легендарный в прошлом футболист встретится с Уго, чтобы убедить его стать игроком сборной Камеруна.

Отметим, что в текущем сезоне Экитике провел 8 минут всего в одном мачте за ПСЖ. В конце летнего трансферного окна он мог покинуть клуб, но отказался от всех предложений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!