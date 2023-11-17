Ряд европейских клубов интересуются "новым Мбаппе"

Воспитанник французского Монако Маламин Эфекеле привлек внимание ряда европейских клубов.

Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах Эфекеле заинтересованы Челси, Валенсия, а также клубы из чемпионата Германии и Франции.

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]Маламин несмотря на то, что в свои 19 лет еще не дебютировал за основной состав "красно-белых" считается очень перспективным игроком группы атаки, которого уже успели окрестить новым Мбаппе.

Футболист является воспитанником той же футбольной школы, что и Килиан, а также в свое время тренировался под руководством отца Мбаппе Вилфрида.

Контракт французского исполнителя с Монако истекает летом 2025 года. Он регулярно привлекается к тренировкам с основной командой.

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