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ПСЖ не собирается предлагать улучшенные условия Мбаппе

Хотя клуб хочет сохранить француза.
Сегодня, 16:26
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ определился с планом действий касаемо Килиана Мбаппе.

Как сообщает издание Diario AS, парижане не собираются делать французу новое предложение по продлению контракта, хотя надеются его сохранить.

Французский гранд надеется, что Килиан согласится на те условия, которые ему предложены сейчас и не собирается переплачивать своему лидеру.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей, забив 15 голов и отдав 1 результативную передачу.

Напомним, ранее наставник ПСЖ раскритиковал Мбаппе несмотря на хет-трик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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