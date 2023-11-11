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Наставник ПСЖ: Я недоволен игрой Мбаппе

Луис Энрике считает, что его подопечный может делать для команды большее.
Вчера, 21:45
Килиан Мбаппе и Луис Энрике / Getty Images
Килиан Мбаппе и Луис Энрике / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Франции ПСЖ встретился с Реймсом и победил со счетом 3:0.

Форвард столичного гранда Киллиан Мбаппе сделал хет-трик, но после матча получил порцию критики от тренера команды Луиса Энрике.

Испанец считает, что француз должен делать большее для команды, а не только забивать голы.

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"Я не доволен Киллианом Мбаппе. Мне нечего сказать о его голах, но он может помогать команде другими способами.

Киллиан один из лучших игроков мира, но мы хотим видеть от него большее", - заявил Энрике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Энрике Киллиан Мбаппе

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