Клубы АПЛ готовы посоревноваться за Мбаппе

4 коллектива из чемпионата Англии могут устроить битву за Килиана, если Реал действительно от него откажется.

Французский форвард Киллиан Мбаппе может оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает издание FourFourTwo, в услугах француза заинтересовано 4 клуба из АПЛ, которые готовы побороться за него, если Реал не будет им препятствовать.

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О каких именно команда идет речь не уточняется, но, к примеру, недавно французские СМИ заявляли, что Киллиана хочет видеть в своих рядах Ливерпуль.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал из-за ряда факторов готов навсегда отказаться от Мбаппе.

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