Киллиан Мбаппе: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста ПСЖ.
Французский нападающий Килиан Мбаппе считается самым драгоценным футболистом мира и одной из главных звезд современного футбола.
Молодой форвард уже успел неоднократно быть победителем родного чемпионата, выиграть чемпионат мира и стать легендой мундиалей, дважды подряд дойдя до финалов.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативные передачи Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
В ПСЖ
В чемпионате:
- Матчей: 23 (21 в основе)
- Голов: 19 (2 с пенальти)
- Ассистов: 4
- Желтые карточки: 5
В Лиге чемпионов:
- Матчей: 8 (7 в основе)
- Голов: 7 (1 с пенальти)
- Ассистов: 3
- Желтые карточки: 0
В Кубке Франции:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 5
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 0
За сборную Франции
- Матчей: 9 (8 в основе)
- Голов: 9
- Ассистов: 2
- Желтые карточки: 0
Отметим, что именно в нынешней кампании Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба, обойдя Эдинсона Кавани.