Киллиан Мбаппе: статистика-2022/2023

Французский нападающий Килиан Мбаппе считается самым драгоценным футболистом мира и одной из главных звезд современного футбола.

Молодой форвард уже успел неоднократно быть победителем родного чемпионата, выиграть чемпионат мира и стать легендой мундиалей, дважды подряд дойдя до финалов.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативные передачи Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

В ПСЖ

В чемпионате:

Матчей: 23 (21 в основе)

Голов: 19 (2 с пенальти)

Ассистов: 4

Желтые карточки: 5

В Лиге чемпионов:

Матчей: 8 (7 в основе)

Голов: 7 (1 с пенальти)

Ассистов: 3

Желтые карточки: 0

В Кубке Франции:

Матчей: 1 (1 в основе)

Голов: 5

Ассистов: 1

Желтые карточки: 0

За сборную Франции

Матчей: 9 (8 в основе)

Голов: 9

Ассистов: 2

Желтые карточки: 0

Отметим, что именно в нынешней кампании Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба, обойдя Эдинсона Кавани.