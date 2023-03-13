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Киллиан Мбаппе: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста ПСЖ.
Сегодня, 17:43
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский нападающий Килиан Мбаппе считается самым драгоценным футболистом мира и одной из главных звезд современного футбола.

Молодой форвард уже успел неоднократно быть победителем родного чемпионата, выиграть чемпионат мира и стать легендой мундиалей, дважды подряд дойдя до финалов.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативные передачи Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

В ПСЖ

В чемпионате:

  • Матчей: 23 (21 в основе)
  • Голов: 19 (2 с пенальти)
  • Ассистов: 4
  • Желтые карточки: 5

В Лиге чемпионов:

  • Матчей: 8 (7 в основе)
  • Голов: 7 (1 с пенальти)
  • Ассистов: 3
  • Желтые карточки: 0

В Кубке Франции:

  • Матчей: 1 (1 в основе)
  • Голов: 5
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 0

За сборную Франции

  • Матчей: 9 (8 в основе)
  • Голов: 9
  • Ассистов: 2
  • Желтые карточки: 0

Отметим, что именно в нынешней кампании Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба, обойдя Эдинсона Кавани.


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