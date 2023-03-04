Мбаппе - лучший бомбардир в истории ПСЖ

Форвард установил рекорд в 24 года.

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг очередной отметки в игровой карьере - он стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба.

В матче против Нанта в рамках чемпионата Франции, Мбаппе сумел забить уже в дополнительное ко второму тайму время.

Этот гол стал для него 201-м в карьере в футболке ПСЖ. Всего француз отыграл за клуб 247 матчей.

Ранее Мбаппе делил лидерство с Эдинсоном Кавани, который забил за ПСЖ 200 голов.

Лучшие бомбардиры в истории ПСЖ

Килиан Мбаппе - 201 Эдинсон Кавани - 200 Златан Ибрагимович - 156 Неймар - 118 Паулета - 109

Отметим, что ПСЖ одержал победу над Нантом со счетом 4:2. Кроме Мбаппе, голами за ПСЖ также отметился Лео Месси и Данило Перейра. Еще один мяч был автоголом.