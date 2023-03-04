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Мбаппе - лучший бомбардир в истории ПСЖ

Форвард установил рекорд в 24 года.
Вчера, 23:58
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг очередной отметки в игровой карьере - он стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба.

В матче против Нанта в рамках чемпионата Франции, Мбаппе сумел забить уже в дополнительное ко второму тайму время.

Этот гол стал для него 201-м в карьере в футболке ПСЖ. Всего француз отыграл за клуб 247 матчей.

Ранее Мбаппе делил лидерство с Эдинсоном Кавани, который забил за ПСЖ 200 голов.

Лучшие бомбардиры в истории ПСЖ

  1. Килиан Мбаппе - 201
  2. Эдинсон Кавани - 200
  3. Златан Ибрагимович - 156
  4. Неймар - 118
  5. Паулета - 109

Отметим, что ПСЖ одержал победу над Нантом со счетом 4:2. Кроме Мбаппе, голами за ПСЖ также отметился Лео Месси и Данило Перейра. Еще один мяч был автоголом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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