Мбаппе - лучший бомбардир в истории ПСЖ
Форвард установил рекорд в 24 года.
Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг очередной отметки в игровой карьере - он стал лучшим бомбардиром в истории парижского суперклуба.
В матче против Нанта в рамках чемпионата Франции, Мбаппе сумел забить уже в дополнительное ко второму тайму время.
Этот гол стал для него 201-м в карьере в футболке ПСЖ. Всего француз отыграл за клуб 247 матчей.
Ранее Мбаппе делил лидерство с Эдинсоном Кавани, который забил за ПСЖ 200 голов.
Лучшие бомбардиры в истории ПСЖ
- Килиан Мбаппе - 201
- Эдинсон Кавани - 200
- Златан Ибрагимович - 156
- Неймар - 118
- Паулета - 109
Отметим, что ПСЖ одержал победу над Нантом со счетом 4:2. Кроме Мбаппе, голами за ПСЖ также отметился Лео Месси и Данило Перейра. Еще один мяч был автоголом.