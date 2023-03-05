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ПСЖ - Нант: обзор и результат матча чемпионата Франции 04.03.2023

Парижане уверенной игрой в атаке нивелировали трудности в обороне.
Сегодня, 00:09
Нуну Мендеш и Килиан Мбаппе / Getty Images
Нуну Мендеш и Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Франции ПСЖ принял Нант.

Парижане, как и всегда, подходили к матчу в статусе фаворита и практически сразу принялись это оправдывать.

Уже на двенадцатой минуте счет открыл Лео Месси. Спустя еще несколько минут автогол защитника Нанта помог удвоить преимущество.

А вот затем появились проблемы, которые вызваны в первую очередь неуверенной игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Сперва итальянец неудачно сыграл в моменте с первым голом, а затем "привез" угловой, приведший ко второму пропущенному.

Но коллектив Кристофа Галтье все же довел матч до победного. Поспособствовали этому голы Данилу Перейры и Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром в истории клуба.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Нант

ПСЖ - Нант 4:2

Голы: Месси, 12, Хаджам,17, Данилу, 60, Мбаппе, 90+2

xG: 1.45 - 0.36
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 11 - 5
Владение мячем: 66% - 34%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нант ПСЖ

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