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Доннарумма пропустил гол в "ближний" дальним ударом с острого угла

Вратарь ПСЖ показывает неуверенную игру
Вчера, 22:51
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма

В рамках матча чемпионата Франции между ПСЖ и Нантом произошел довольно забавный момент с забитым голом в ворота парижан.

На 31-й минуте 25-летний вингер Нанта Людовик Бла на левом фланге разобрался с соперником и не входя в штрафную пробил с чрезвычайно острого угла.

Голкипер ПСЖ Джиджи Доннарумма не был готов к такому удару и не успел вернуться в ворота, которые покинул, чтобы прервать потенциальный навес.

Впоследствии, на 38-й минуте Доннарумма еще раз сыграл неуверенно, не поймав легкий мяч, что привело к угловому, с которого Нант сравнял счет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ сильнее Милана Джанлуиджи Доннарумма

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