Реал не будет подписывать Мбаппе, даже если он станет свободным агентом

Мадридский Реал определился со своей стратегией в отношении Киллиана Мбаппе.

Как сообщает издание Cadena SER, "сливочные" окончательно отказались от француза. Трансфер не состоится даже в том случае, если Мбаппе станет свободным агентом.

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По информации источника, причин такого решения сразу несколько: Большие финансовые аппетиты Килиана, возраст игрока и грядущий приезд в команду одного из самых перспективных форвардов мира в лице Эндрика.

Ожидается, что завершение данной "мыльной оперы" поможет стабилизировать обстановку в руководстве клуба, ведь у людей, принимающих решения были разбежности во взглядах касаемо этого возможного перехода.

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