Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ
Килиан считает, что Уоррена Заира-Эмери нужно уберечь от лишнего внимания.
Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о прогрессе дебютанта национальной сборной и своего одноклубника Уоррена Заира-Эмери.
По словам Мбаппе, необходимо "защитить" хавбека вне поля.
"Мы должны защищать его вне поля.
Мы не должны разговаривать с ним и просто позволить ему делать свое дело", - заявил Килиан.
Отметим, что в матче против Гибралтара, где Заир-Эмери дебютировал за Францию, он же получил травму, забил гол и заработал красную для соперника в одном моменте..
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