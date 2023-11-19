Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ

Килиан считает, что Уоррена Заира-Эмери нужно уберечь от лишнего внимания.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о прогрессе дебютанта национальной сборной и своего одноклубника Уоррена Заира-Эмери.

По словам Мбаппе, необходимо "защитить" хавбека вне поля.

"Мы должны защищать его вне поля.

Мы не должны разговаривать с ним и просто позволить ему делать свое дело", - заявил Килиан.

Отметим, что в матче против Гибралтара, где Заир-Эмери дебютировал за Францию, он же получил травму, забил гол и заработал красную для соперника в одном моменте..

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