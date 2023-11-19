iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ

Килиан считает, что Уоррена Заира-Эмери нужно уберечь от лишнего внимания.
Сегодня, 13:44
Уоррен Заир-Эмери и Килиан Мбаппе
Уоррен Заир-Эмери и Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о прогрессе дебютанта национальной сборной и своего одноклубника Уоррена Заира-Эмери.

По словам Мбаппе, необходимо "защитить" хавбека вне поля.

"Мы должны защищать его вне поля.

Мы не должны разговаривать с ним и просто позволить ему делать свое дело", - заявил Килиан.

Отметим, что в матче против Гибралтара, где Заир-Эмери дебютировал за Францию, он же получил травму, забил гол и заработал красную для соперника в одном моменте..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери

Статьи по теме

Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году
Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции
"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки "Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки
Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:21
Барселона и Реал готовы поборотся с клубами АПЛ за лидера Баварии
Европа16:06
Английский клуб попробует нанять тактика через Football Manager
Европа15:47
Хавбек сборной Италии: У Украины есть прекрасные игроки. Быстрые и с отличной техникой
Формула 115:45
Леклер близок к повторению антирекорда 40-летней давности
Европа15:24
Тоттенхэм готов включиться в гонку за вингера Барселоны
Европа15:19
Наставник сборной Германии объяснил, почему Хавертц играл левого защитника
Европа15:07
Холанд будет готов к матчу против Ливерпуля, несмотря на полученное повреждение
Европа14:56
Ньюкасл нацелился на бразильского таланта
НБА14:50
Лучший оборонительный игрок НБА 2022 года вынужден пропустить 3-5 недель
Евро-202414:36
Трое футболистов сборной Чехии отстранены за употребление алкоголя накануне решающего матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK