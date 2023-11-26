Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду
В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал добыл разгромную победу над Кадисом со счетом 3:0.
Третий гол "королевского клуба" на свой счет записал Джуд Беллингем. Это взятие ворот помогло 20-летнему англичанину превзойти достижение легенды "бланкос" Криштиану Роналду.
По информации ESPN, в истории Реала теперь нет ни одного игрока, который забил бы в своих первых 15-ти матчах за клуб больше, чем Беллингем.
Роналду забил 13 голов в первых 15 матчах за "сливочных" в то время, как Беллингем расписался в воротах соперников 14 раз.
JUDE BELLINGHAM MAKES HISTORY! 🤩— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2023
No player has ever scored more goals for Real Madrid in their first 15 matches.
🥇 Bellingham (14)
🥈 Cristiano Ronaldo (13)
🥈 Di Stéfano (13)
He's only getting started 🔥 pic.twitter.com/FIqu3N29rQ
Напомним, что Виктору Коваленко в этот день повезло куда меньше: украинец забил, но его команда все равно проиграла, после чего Серия А отобрала у него гол, переписав его на другого игрока.
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