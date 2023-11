Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду

В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал добыл разгромную победу над Кадисом со счетом 3:0.

Третий гол "королевского клуба" на свой счет записал Джуд Беллингем. Это взятие ворот помогло 20-летнему англичанину превзойти достижение легенды "бланкос" Криштиану Роналду.

По информации ESPN, в истории Реала теперь нет ни одного игрока, который забил бы в своих первых 15-ти матчах за клуб больше, чем Беллингем.

Роналду забил 13 голов в первых 15 матчах за "сливочных" в то время, как Беллингем расписался в воротах соперников 14 раз.

