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Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду

Кто знает, какие достижения ждут англичанина в будущем.
Вчера, 22:18
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал добыл разгромную победу над Кадисом со счетом 3:0.

Третий гол "королевского клуба" на свой счет записал Джуд Беллингем. Это взятие ворот помогло 20-летнему англичанину превзойти достижение легенды "бланкос" Криштиану Роналду.

По информации ESPN, в истории Реала теперь нет ни одного игрока, который забил бы в своих первых 15-ти матчах за клуб больше, чем Беллингем.

Роналду забил 13 голов в первых 15 матчах за "сливочных" в то время, как Беллингем расписался в воротах соперников 14 раз.

Напомним, что Виктору Коваленко в этот день повезло куда меньше: украинец забил, но его команда все равно проиграла, после чего Серия А отобрала у него гол, переписав его на другого игрока.

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