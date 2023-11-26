Серия А переписала гол Коваленко на автогол защитника Сассуоло

В рамках 13-го тура итальянской Серии А Сассуоло на выезде обыграл Эмполи со счетом 4:3.

По ходу второго тайма при счете 2:3 в пользу гостей на поле вышел Виктор Коваленко который за несколько минут до конца встречи восстановил паритет.

После того, как его одноклубник попал в перекладину, украинец добил мяч в ворота. Однако по пути в сетку мяч попал в защитника "нероверди" Матиаса Винью, что изменило его траекторию.

Уже после матча гол у Коваленко отобрали и записали его как автогол Виньи, о чем свидетельствует отчет встречи на официальном сайте Серии А.

Источник: скриншот

Напомним, что в параллельном поединке гол забил другой украинец - Руслан Малиновский отметился дебютным взятием ворот в составе Дженоа, которое, однако, не помогло "грифонам" получить необходимый результат.

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