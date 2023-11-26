Фрозиноне - Дженоа 2:1: обзор матча и результат игры 26.11.2023

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Фрозиноне принимал Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На гол Матиаса Суле забитым мячом ответил украинский хавбек команды гостей Руслан Малиновский. Важные три очка своей команде принес Иларио Монтериси в концовке.

Отметим, Малиновский провел на поле 80 минут, не отличившись помимо гола результативными действиями.

После 13-ти туров Дженоа занимает 15-е место, набрав 14 баллов.

Статистика матча Фрозиноне - Дженоа 13-го тура Серии А

Фрозиноне - Дженоа 2:1

Голы: Суле, 34, Монтериси, 90+4 - Малиновский, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 1.11

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 2

Фолы: 5 - 13

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