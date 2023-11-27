Ла Лига отметила сейв Лунина в матче Кадис - Реал

Украинский вратарь мадридского коллектива не позволил сопернику отличиться, что очень помогло его команде победить.

В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал разгромил на выезде Кадис со счетом 3:0 в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги.

В стартовом составе "королевского клуба" вновь вышел Андрей Лунин, который отметился парочкой красивых сейвов, один из которых не остался незамеченным.

Ла Лига в социальных сетях отдельно выложила спасение украинцем ворот "бланкос" на 39-й минуте поединка после удара Рохера Марти из-за пределов штрафной площади.

What a save this was from 24 year old Andriy Lunin to deny Roger Marti from equalizing. 🧤🇺🇦pic.twitter.com/UBWIrQMNnH — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 26, 2023

В нынешнем сезоне Андрей Лунин принял участие в пяти матчах Реала во всех турнирах, в которых пропустил два гола и отстоял на "ноль" три раза.

Напомним, что после матча против Кадиса главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сообщил о том, когда Кепа Аррисабалага вернется в строй.

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