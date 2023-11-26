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Лунину стоит беспокоиться? Анчелотти назвал сроки возвращения Кепы

Итальянец, вероятно, определился с первым номером на следующий матч.
Вчера, 23:23
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался после матча против Кадиса (3:0).

"Иногда сложности повышают уровень мотивации, и игроки прекрасно это понимают. Все наши потери – это очень важные игроки, но мы хорошо справились, и команда отлично проявила себя на поле".

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"Возвращение Кепы? Важно, что Лунин был в форме, когда Кепа получил травму. Думаю, он вернется к матчу с Гранадой", - заявил итальянец в интервью Marca.

Напомним, Лунин провел уже три матча подряд в старте за Реал, пропустив всего один гол.

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