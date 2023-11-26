Реал отказался подписывать экс-форварда ПСЖ

Мадридский Реал отказался от возможности подписания Мауро Икарди, пишет Гильермо Рая.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Винисиуса "сливочные" рассматривали вариант с трансфером экс-форварда ПСЖ.

Агент игрока сам связался с мадридцами, однако получил категорический отказ. Реал абслютно не заинтересован в переходе аргентинца.

При этом агент игрока не стал отрицать, что получил отказ, однако также он заявил, что все еще общается с представителями мадридского клуба.

В текущем сезоне Мауро показывает отличную статистику, имея 16 голов в 21 матча за Галатасарай.

Ранее также сообщалось, что Хави опроверг слухи об уходе Гюндогана.

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