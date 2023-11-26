iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал отказался подписывать экс-форварда ПСЖ

Представитель Икарди получил категоричный отказ.
Сегодня, 12:21
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Мадридский Реал отказался от возможности подписания Мауро Икарди, пишет Гильермо Рая.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Винисиуса "сливочные" рассматривали вариант с трансфером экс-форварда ПСЖ.

Агент игрока сам связался с мадридцами, однако получил категорический отказ. Реал абслютно не заинтересован в переходе аргентинца.

При этом агент игрока не стал отрицать, что получил отказ, однако также он заявил, что все еще общается с представителями мадридского клуба.

В текущем сезоне Мауро показывает отличную статистику, имея 16 голов в 21 матча за Галатасарай.

Ранее также сообщалось, что Хави опроверг слухи об уходе Гюндогана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Реал Мадрид

Статьи по теме

Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков
Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии
Беллингем станет амбассадором известного модного дома Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон14:34
Эстерсунд-2023. Витоцци выиграла индивидуальную гонку, Украина почти попала в первую двадцатку
Европа14:26
Реал и Барса поборются за 14-летнего вундеркинда
Европа13:56
Фанаты Эвертона устроили акцию протеста во время матча Ман Сити - Ливерпуль
Европа13:51
Капитан Челси извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Ньюкасла
Европа13:27
Тен Хаг: Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки
Европа13:24
Лидер нидерландского гранда высказался о потенциальном переходе в Саудовскую Аравию
Киберспорт13:06
Monte наконец-то переиграли россиян с virtus.pro и вышли в финал ESL Challenger Jönköping 2023
Формула 112:57
Пилот академии Заубер стал чемпионом Формулы-2
Европа12:54
Легенда Челси установил уникальное достижение
Европа12:26
Легенда Атлетико высказался о возможном уходе из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK