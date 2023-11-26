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Хави опроверг слухи о зимней продаже одного из новчиков клуба

Гюндоган не планирует покидать Барселону.
Сегодня, 11:39
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хави заявил, что Илкай Гюндоган останется в Барселоне.

После ничьей против Райо журналисты поинтересовались у наставника Барселоны относительно будущего немецкого хавбека в клубе.

Ранее, отметим, стали появляться слухи об интересе к зимнему трансферу Гюндогана со стороны турецких и саудовских клубов. Хави, можно сказать, опроверг эту информацию.

"Правда, они так сказали? Вот это да. Гюндоган ищет дом здесь, в Барселоне", - приводит слова испанца с пресс-конференции 90Min.

Также напомним, Клопп прокомментировал вчерашнюю стычку Нуньеса и Гвардиолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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