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Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова

Юргена инцидент, скорее, позабавил.
Сегодня, 10:52
Манчестер Сити - Ливерпуль / Getty Images
Манчестер Сити - Ливерпуль / Getty Images

Юрген Клопп прокомментировал конфликт Дарвина Нуньеса и Пепа Гвардиолы.

Напомним, что во вчерашнем матче Ман Сити - Ливерпуль, нападающий гостей начал перепалку с испанским специалистом. Клоппу пришлось силой оттаскивать Дарвина от тренера соперников.

Немецкий тренер рассказал, что не знает, что стало причиной конфликта, потому что не понял ни единого слова из их ссоры.

"Я люблю их обоих, и поэтому я попытался разрядить ситуацию. Я вообще в этом не участвовал, что удивительно!

Я не уверен, что имею право объяснять случившееся, не зная на 100 процентов, что произошло, потому что я не понял ни слова. Это были эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Обе команды не выиграли, поэтому очевидно, что никто не был по-настоящему счастлив, и такое может случиться.

Это никак не касалось исторического соперничества между клубами – не думаю, что Дарвин что-либо об этом знает", – приводит слова Клоппа Daily Mail.

Ранее, напомним, сообщалось, что легенда Реала может возглавить немецкий клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Пеп Гвардиола Дарвин Нуньес

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