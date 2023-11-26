Легенда Реала может возглавить клуб-сенсацию прошлого сезона

Унион тоже хочет иметь своего Хаби Алонсо.

Рауль Гонсалес может в ближайшее время переехать в Германию, утверждает Bild.

Услугами испанского наставника хочет воспользоваться руководство берлинского Униона, который на прошлой неделе уволил Урса Фишера.

Напомним, что в прошлом сезоне Унион занял сенсационное четвертое место в Бундеслиги, а в этом сезоне идет на предпоследнем месте.

Руководство клуба готово рискнуть, чтобы получить своего Хаби Алонсо, но неизвестно, захочет ли сам Рауль переходить в немецкую команду.

С 2009 по 2012 год Рауль играл в Бундеслиге, потому чемпионат для него знакомый, однако ранее тренер Кастильи заявлял, что хотел возглавить Реал.

Ранее также сообщалось, что сын легендарного форварда отметился уникальным достижением.

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