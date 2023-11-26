Сын легендарного форварда установил необычное достижение

Джастин Клюйверт стал вторым игроком в 21 веке, которому это удалось.

В рамках 13 тура чемпионата Англии Борнмут победил Шеффилд Юнайтед. Один из голов забил Джастин Клюйверт.

Таким образом, нидерландец смог забить во всех пяти топ-лигах Европы. Ранее он отмечался забитыми голами в составе Ромы, Валенсии, РБ Лейпциг и Ниццы.

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Клюйверт стал лишь вторым игроком в 21 веке, которому это удалось. Первым был Стеван Йоветич, забивавший за Ман Сити, Герту, Фиорентину, Монако, Интер и Севилью.

Отметим, что Борнмут идет на 16 месте в АПЛ, имея 12 пунктов в своем активе.

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