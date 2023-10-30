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Забарный отметился уникальным достижением в этом сезоне

Клуб отметил заслугу украинца.
Сегодня, 14:47
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Борнмут объявил, что Илья Забарный отметился уникальным достижением в этом сезоне.

28 октября в рамках 10-го тура АПЛ украинец помог "вишням" добыть непростую победу над Бернли. Илья отыграл весь матч.

А сегодня Борнмут поделился интересной статистикой. В этом сезоне Забарный стал единственным игроком команды, который провел на поле все возможное время.

И хоть Илья все еще не отличился результативным действием, его место в основе не подлежить сомнениям.

Ранее также сообщалось, что свой шанс может получить и Роман Яремчук.

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