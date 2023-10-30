Забарный отметился уникальным достижением в этом сезоне
Клуб отметил заслугу украинца.
Борнмут объявил, что Илья Забарный отметился уникальным достижением в этом сезоне.
28 октября в рамках 10-го тура АПЛ украинец помог "вишням" добыть непростую победу над Бернли. Илья отыграл весь матч.
А сегодня Борнмут поделился интересной статистикой. В этом сезоне Забарный стал единственным игроком команды, который провел на поле все возможное время.
The only #afcb player to have played every minute in the Premier League this season 👏🇺🇦 pic.twitter.com/fBPL9iBOKC— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 30, 2023
И хоть Илья все еще не отличился результативным действием, его место в основе не подлежить сомнениям.
Ранее также сообщалось, что свой шанс может получить и Роман Яремчук.
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