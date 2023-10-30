Шанс для Яремчука: Основной форвард Валенсии выбыл на длительный срок
Основной форвард Валенсии Уго Дуро получил серьезную травму, пишет Football Espana.
Нападающий получил повреждение плеча, возможно, даже перелом. По информации СМИ, 23-летний игрок может выбыть на срок до трех месяцев.
В таких условиях основным форвардом "летучих мышей" может стать Роман Яремчук, который в последнее время лишь выходит на замену.
При этом Дуро - самый эффективный игрок Валенсии в текущем сезоне, а у украинца нет результативных действиях в пяти играх.
С другой стороны, наставник команды Рубен Бараха всегда предпочитал габаритных форвардов, потому Яремчук вполне может вписаться в схемук Валенсии.
Напомним, что в последнем матче Валенсия не удержала победу против Атлетика.
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