Шанс для Яремчука: Основной форвард Валенсии выбыл на длительный срок

Основной форвард Валенсии Уго Дуро получил серьезную травму, пишет Football Espana.

Нападающий получил повреждение плеча, возможно, даже перелом. По информации СМИ, 23-летний игрок может выбыть на срок до трех месяцев.

В таких условиях основным форвардом "летучих мышей" может стать Роман Яремчук, который в последнее время лишь выходит на замену.

При этом Дуро - самый эффективный игрок Валенсии в текущем сезоне, а у украинца нет результативных действиях в пяти играх.

С другой стороны, наставник команды Рубен Бараха всегда предпочитал габаритных форвардов, потому Яремчук вполне может вписаться в схемук Валенсии.

Напомним, что в последнем матче Валенсия не удержала победу против Атлетика.

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