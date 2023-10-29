iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетик - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 29.10.2023

Одним из главных действующих лиц поединка стал конкурент украинского форварда
Вчера, 21:39
Атлетик - Валенсия / Getty Images
Атлетик - Валенсия / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Атлетик встретился с Валенсией.

Первый момент возник у" летучих мышей". Уго Дуро на 4 минуте отправил мяч выше ворот после удара головой. 

В середине первого тайма баски перехватили инициативу и это со временем принесло свои плоды. Сперва Иньяки Вильямс упустил два момента, не сумев переиграть Гиорги Мамардашвили в обоих случаях, но уже на 32 минуте Оскар де Маркос вывел хозяев вперед. Примечательно, что сделал он это после паса брата Иньяки Нико Вильямса.

После перерыва Дани Гарсия мог удваивать приемущество своей команды, но снова был великолепен Мамардашвили, а уже через 2 минуты счет был равным. Фран Перес отличился с передачи Уго Дуро.

Спустя 6 минут связка Дуро-Перес снова сыграла, но уже поменявшись ролями. Уго завершал момент, а Фран ему ассистировал.

Впрочем, удержать победный результат гостям сегодня не судилось ведь Алекс Беренгер всего за несколько секунд до конца матча сравнял счет.

На 78 минуте на поле появился Роман Яремчук именно вместо Уго Дуро, но украинец в отличии от своего конкурента на игру никак не поалиял.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Валенсия

Атлетик - Валенсия 2:2

Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+8 - Перес, 62, Дуро, 68

xG: 0.94 - 1.56
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячом: 57% - 43%

Атлетик: Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Прадос Диас, 65), Гарсия де Альбенис - Д.Гарсия (Весга, 65), Руис де Галларета, Н.Вильямс (Беренгер, 69), Сансет (Муньяин, 72), И. Вильямс - Гурусета (Вильялибре, 69)

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Москера, Гайа - Перес (Фулькье, 73), Пепелу, Герра, Лопес (Гильямон) - Дуро (Яремчук, 78), Амалла (Каньос, 59)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Атлетик Бильбао

Статьи по теме

"Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука "Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука
Валенсия без помощи Яремчука справилась с Кадисом, игравшим в меньшинстве Валенсия без помощи Яремчука справилась с Кадисом, игравшим в меньшинстве
Валенсия с Яремчуком не смогла победить Мальорку Валенсия с Яремчуком не смогла победить Мальорку
Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису
Помочь журналистам

Видео

Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Формула 100:35
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 100:31
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 100:25
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 100:15
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса
Европа00:08
Атлетико обыграл Алавес и обошел Барселону в таблице чемпионата Испании
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма
НБА23:30
Чемпион НБА 2011 года и тренер Далласа стал совладельцем футбольного клуба
НБА23:26
Новый лидер Портленда выбыл на полтора месяца из-за травмы
Европа22:54
Президент Лиона прокомментировал отмену игры с Марселем
Европа22:32
Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона: Гроссо разбили голову, матч перенесли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK