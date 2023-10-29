Атлетик - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 29.10.2023

В рамках 11 тура чемпионата Испании Атлетик встретился с Валенсией.

Первый момент возник у" летучих мышей". Уго Дуро на 4 минуте отправил мяч выше ворот после удара головой.

В середине первого тайма баски перехватили инициативу и это со временем принесло свои плоды. Сперва Иньяки Вильямс упустил два момента, не сумев переиграть Гиорги Мамардашвили в обоих случаях, но уже на 32 минуте Оскар де Маркос вывел хозяев вперед. Примечательно, что сделал он это после паса брата Иньяки Нико Вильямса.

После перерыва Дани Гарсия мог удваивать приемущество своей команды, но снова был великолепен Мамардашвили, а уже через 2 минуты счет был равным. Фран Перес отличился с передачи Уго Дуро.

Спустя 6 минут связка Дуро-Перес снова сыграла, но уже поменявшись ролями. Уго завершал момент, а Фран ему ассистировал.

Впрочем, удержать победный результат гостям сегодня не судилось ведь Алекс Беренгер всего за несколько секунд до конца матча сравнял счет.

На 78 минуте на поле появился Роман Яремчук именно вместо Уго Дуро, но украинец в отличии от своего конкурента на игру никак не поалиял.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Валенсия

Атлетик - Валенсия 2:2

Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+8 - Перес, 62, Дуро, 68

xG: 0.94 - 1.56

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 5 - 6

Владение мячом: 57% - 43%

Атлетик: Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Прадос Диас, 65), Гарсия де Альбенис - Д.Гарсия (Весга, 65), Руис де Галларета, Н.Вильямс (Беренгер, 69), Сансет (Муньяин, 72), И. Вильямс - Гурусета (Вильялибре, 69)

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Москера, Гайа - Перес (Фулькье, 73), Пепелу, Герра, Лопес (Гильямон) - Дуро (Яремчук, 78), Амалла (Каньос, 59)

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