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Манчестер Сити - Ливерпуль: результат матча

Парни Клоппа сумели отобрать очки у соперника.
Сегодня, 16:29
Манчестер Сити - Ливерпуль / Getty Images
Манчестер Сити - Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 25 ноября, Манчестер Сити принимал дома Ливерпуль.

Первая десятиминутка осталась полностью за хозяевами, только игра Алиссона не позволила Сити забить быстрый гол. Вскоре очнулся и Ливерпуль, пришлось уже Эдерсону вступать в игру и сохранять счет.

На 28-й минуте давление "горожан" наконец принесло результаты - Холанд открыл счет, записав на свой счет 50-й голв рамках АПЛ. До конца тайма обе команды еще создали несколько моментов, но счет не изменился.

Второй тайм начался в болеее спокойном темпе и лишь после 60-й минуты команды вновь начали активно обострять игру. На 68-й минуте рефери отменил гол Диаша, а на 80-й будто затухший Ливерпуль нееожиданно сравнял. Трент классным ударом от линии штрафной прорезал и защитников, и вратаря. Неожиданная ничья на Этихаде.

Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 13-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Голы: Холанд, 27 - Александер-Арнольд, 80

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 9 - 6
Фолы: 9 - 11
Атаки: 114 - 78

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи - Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес - Холанд.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54) - Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85).

Предупреждения: Силва, 89 - Нуньес, 75, Матип, 86, Эндо, 90+4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

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