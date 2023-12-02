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Федерация футбола Италии открыла дело против Моуринью

Особенный снова раскритивал арбитров.
Сегодня, 20:19
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Федерация футбола Италии (FIGC) открыла производство по делу Жозе Моуринью, пишет ANSA.

Португальский специалист вновь раскритиковал арбитров накануне матче против Сассуоло. Высказывания Жозе сочли дискредитирующими.

Тренер Ромы прямо заявил, что не считает арбитров эмоционально устойчивыми для предстоящего матча.

"Я честен и говорю, что меня беспокоит судья: он 3 раза был четвертым арбитром на наших матчах, и я не думаю, что у него достаточно эмоциональной стабильности для матчей такого уровня. Это не просто Сассуоло – Рома, потому что мы мы в 3 очках от зоны Лиги чемпионов, это очень важный матч для нас.

Уровень главного рефери и ВАР не дает мне покоя, нам часто не везло с ними", – сказал Моуринью на пресс-конференции. 

О возможном наказании Жозе пока не сообщалось.

Ранее, напомним, Артета оценил матч Арсенала против Вулверхэмптона.

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