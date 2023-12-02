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Артета - о матче с Вулвс: Счет должен был быть намного крупнее

Тем не менее специалист доволен командой.
Сегодня, 19:54
Арсенал - Вулверхэмптон / Getty Images
Арсенал - Вулверхэмптон / Getty Images

Микель Артета оценил игру своей команді в матче против Вулверхэмптона.

Напомним, "канониры" удержали минимальную победу, а Алеександр Зинченко отметился ассистом.

Тем не менее, Артета не до конца доволен показанной игрой. По его словам, Арсенал должен был забивать больше и заканчивать игру гораздо раньше.

"Футбол не был идеальным, но я очень доволен нашей игрой. Счет должен был быть намного крупнее. Мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался, и в таком случае в АПЛ ничего еще не решено.

У нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре.

Мы должны побеждать и показывать такую игру, как сейчас. В этом и заключается вызов – продолжать делать это каждые три дня", – приовдит слова главного тренера BBC.

Также напомним, что Егор Ярмолюк сегодня вышел в старте и провел достойный матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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