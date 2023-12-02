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Футбол

Ярмолюк получил солидную оценку от портала Whoscored

Украинец провел очень хороший матч.
Сегодня, 19:31
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В субботу, 2 декабря, Брентфорд принимал дома Лутон Таун. 

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе во второй раз подряд и продемонстрировал неплохую игру, к сожалению, хавбека был заменен на 70й- минуте.

"Пчелы" уверенно разобрались с аутсайдером 3:1, но Егор не отличился результативными действиями, однако был очень полезен на поле.

Старания украинца отметил портал WhoScored, который оценил игру Ярмолюка в 7.1. Хавбек совершил три удачных отбора и один дриблинг, а успешность передач дошла до 93%.

Также сегодня Александр Зинченко снова отметился результативным действием за Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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