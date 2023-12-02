Арсенал - Вулверхэмптон: результат матча

"Канониры" должны были забивать больше, а в итоге учть не потеряли очки.

В субботу, 2 декабря, Арсенал принимал Вулверхэмптон в рамках 14-го тура АПЛ.

ОТличные действия Букайо Сака привели к тому, что "канониры" повели уже на шестой минуте. Однако давление хозяев не ослабло, и на 13-й минуте с передачи Зинченко капитан команды удвоил преимущество Арсенала.

Вплоть до самого конца первого тайма "канониры" давили изо всех сил, но забить третий мяч никак не удавалось. Во втором тайме "волкам" удалось немного отодвинуть игру от своих ворот, но Арсенал бесконечно находил лазейки в обороне гостей. Троссард, Зинченко, Сака - почти все игроки Арсенала имели неплохие моменты забить третий мяч, но не хватало совсем немного.

Однако на 86-й минуте Вулверхэмптон провел отличную атаку и Кунья сумел отыграть один мяч. Концовка матча выдалась очень нервной. На 90+2 минуте судья не стал ставить пенальти в ворота Арсенала и игра завершилась минимальной победой "канониров".

Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон 14-го тура АПЛ

Арсенал - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 - Кунья, 86

Ожидаемые голы (xG): 2,89 - 0,77

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 19 - 6

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 10 - 10

Арсенал: Райя - Томиясу (Уайт, 79), Габриэл, Салиба, Зинченко - Эдегор (Жожиньо, 90+3), Райс, Троссард - Мартинелли (Хавертц, 77), Сака (Кивиор, 90+3), Жезус (Нкетиа, 67).

Вулверхэмптон: Жозе Са (Бентли, 23) - Доусон, Килмен, Гомеш - Семеду, Буэно (Доэрти, 62), Белльгард (Сарабия, 63), Дойл (Каладжич, 90+3), Траоре - Хван Хи Чхан, Матеус Кунья.

Предупреждения: Салиба, 68 - Хван Хи Чан, 88

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