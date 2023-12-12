Реплики футболки вратаря сборной Англии снова были распроданы за считанные минуты

Реплики футболок вратаря сборной Англии Мэри Эрпс снова были распроданы за считанные минуты после поступления в продажу в понедельник, 11 декабря, сообщает Sky Sports.

Производитель экипировки Nike подвергался критике за то, что не предоставил в продажу копии вратарской формы перед женским чемпионатом мира, который прошел прошлым летом. В компании заявили, что они "работают над решениями для будущих турниров".

В то же самое время Эрпс назвала отсутствие ее формы в продаже "чрезвычайно разочаровывающим и очень обидным".

Однако менее чем через неделю бренд объявил о смене курса - Nike заявил, что выпустит в продажу "ограниченное число" реплик, которые в итоге были распроданы в течение нескольких часов.

Источник: Getty Images

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Болельщикам сборной Англии был предоставлен еще один шанс приобрести футболку вратаря перед Рождеством. И когда на сайте футболки были открыты для продажи, все запасы были распроданы за пять минут.

Стоит отметить, что Мэри Эрпс выиграла "Золотую перчатку" чемпионата мира-2023, где сборная Англии дошла до финала. В главном поединке турнира "львицы" уступили Испании со счетом 0:1, а Эрпс за 20 минут до конца матча отразила пенальти.

В сентябре 30-летняя футболистка была названа игроком года среди женщин Англии в сезоне-2022/23 и заняла пятое место в голосовании за женский Золотой мяч 2023 года — самый высокий рейтинг среди вратарей за всю историю.

К тому же на ее счету 14 "сухих" матчей в составе Манчестер Юнайтед по итогам сезона-2022/23 женской Суперлиги, что является рекордом турнира.

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