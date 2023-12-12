iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реплики футболки вратаря сборной Англии снова были распроданы за считанные минуты

Вскоре стоит ожидать очередной партии футболок, которые очень нравятся фанатам.
Сегодня, 12:59
Мэри Эрпс / Getty Images
Мэри Эрпс / Getty Images

Реплики футболок вратаря сборной Англии Мэри Эрпс снова были распроданы за считанные минуты после поступления в продажу в понедельник, 11 декабря, сообщает Sky Sports.

Производитель экипировки Nike подвергался критике за то, что не предоставил в продажу копии вратарской формы перед женским чемпионатом мира, который прошел прошлым летом. В компании заявили, что они "работают над решениями для будущих турниров".

В то же самое время Эрпс назвала отсутствие ее формы в продаже "чрезвычайно разочаровывающим и очень обидным".

Однако менее чем через неделю бренд объявил о смене курса - Nike заявил, что выпустит в продажу "ограниченное число" реплик, которые в итоге были распроданы в течение нескольких часов.

Источник: Getty Images

Читай также: Футбол сегодня: последний тур Лиги чемпионов, МЮ - Бавария, возвращение Зинченко в Эйндховен, Трубин против Зальцбурга

Болельщикам сборной Англии был предоставлен еще один шанс приобрести футболку вратаря перед Рождеством. И когда на сайте футболки были открыты для продажи, все запасы были распроданы за пять минут.

Стоит отметить, что Мэри Эрпс выиграла "Золотую перчатку" чемпионата мира-2023, где сборная Англии дошла до финала. В главном поединке турнира "львицы" уступили Испании со счетом 0:1, а Эрпс за 20 минут до конца матча отразила пенальти.

В сентябре 30-летняя футболистка была названа игроком года среди женщин Англии в сезоне-2022/23 и заняла пятое место в голосовании за женский Золотой мяч 2023 года — самый высокий рейтинг среди вратарей за всю историю.

К тому же на ее счету 14 "сухих" матчей в составе Манчестер Юнайтед по итогам сезона-2022/23 женской Суперлиги, что является рекордом турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сборная Англии

Статьи по теме

Тен Хаг: Команда дает мне надежду, что мы можем победить Баварию Тен Хаг: Команда дает мне надежду, что мы можем победить Баварию
Хавбек Манчестер Юнайтед: В клубе нет токсичной атмосферы, как это было раньше Хавбек Манчестер Юнайтед: В клубе нет токсичной атмосферы, как это было раньше
Хавбек МЮ заявил о полной поддержке тен Хага Хавбек МЮ заявил о полной поддержке тен Хага
Кейн считал Манчестер Юнайтед своим главным приоритетом прошлым летом Кейн считал Манчестер Юнайтед своим главным приоритетом прошлым летом
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина15:34
Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера
Формула 115:34
Хэмилтон "полностью доверяет" Мерседес разработку нового болида
Олимпийские игры15:06
Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 готов бойкотировать ОИ-2024 из-за допуска россии и беларуси
Европа15:03
Капитан Челси получил очередную тяжелую травму
Формула 114:44
Потенциальному этапу Формулы 1 в Мадриде все еще не хватает "важных деталей"
Европа14:26
Хавбек, принадлежащий Динамо, перейдет в датский клуб
Европа13:52
Жирона Цыганкова и Довбика интересуется хавбеком МЮ
Лига Чемпионов13:36
Тен Хаг: Команда дает мне надежду, что мы можем победить Баварию
Европа13:11
Легенда итальянского футбола решил завершить карьеру
Европа12:59
Реплики футболки вратаря сборной Англии снова были распроданы за считанные минуты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK