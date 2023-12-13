Моуринью поделился финансовыми трудностями Ромы

"Волки" не могут подписать кого хотят в то время, как Сити тратить огромные деньги впустую.

Жозе Моуринью подчеркнул бедственное финансовое положение Ромы.

По словам португальца, клуб хочет усилить состав тремя-четырьмя футболистами, однако их ресурсов хватит лишь на одного.

И в то же время другие клубы, например, Ман Сити тратит огромные деньги совершенно впустую.

"Я не завидую, но Сити потратил 80 миллионов на Филлипса, а теперь Пеп продает его и подпишет еще одного игрока. У нас другая реальность, и я хотел бы подписать 3-4 игроков, но этого хотели бы все. Мы хотим усилить состав, но нам трудно это сделать. Если мы подпишем защитника, я буду счастлив.

Я хотел бы большего, но это невозможно, руководство работает над тем, чтобы предоставить мне варианты. Но даже того защитника, которого мы купим, будет сложно внести в заявку УЕФА. Трудности есть, и я хотел бы, чтобы люди это понимали. Я также хотел бы честности, когда речь заходит о целях. Важно то, что мы внутренне знаем, чего хотим. Мы не можем сделать ничего большего, чем подписать центрального защитника, который может помочь команде", – цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Ранее также сообщалось, что звезда Штутгарта заинтересовал еще клубы.

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