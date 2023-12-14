Роналду, Чех и Дрогба: Моуринью назвал свою команду мечты

Жозе Моуринью назвал, как выглядит команда мечты в его понимании, пишет Daily Mail.

Напомним, что сейчас португалец работает в Роме, но за свою карьеру успел поработать в Реале, Челси, Интере, МЮ и других командах.

Однако сборная лучших у особенного получилась почти вся из Челси. Что, пожалуй, и неудивительно.

Сборная мечты Жозе Моуринью:

Вратарь: Петр Чех

Защита: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас

Полузащита: Клод Макелеле, Месут Озил, Фрэнк Лэмпард

Нападение: Эден Азар, Криштиану Роналду, Дидье Дрогба

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