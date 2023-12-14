iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду, Чех и Дрогба: Моуринью назвал свою команду мечты

Португалец почти полностью собрал Челси.
Сегодня, 19:51
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью назвал, как выглядит команда мечты в его понимании, пишет Daily Mail.

Напомним, что сейчас португалец работает в Роме, но за свою карьеру успел поработать в Реале, Челси, Интере, МЮ и других командах.

Однако сборная лучших у особенного получилась почти вся из Челси. Что, пожалуй, и неудивительно.

Сборная мечты Жозе Моуринью:

Вратарь: Петр Чех

Защита: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас

Полузащита: Клод Макелеле, Месут Озил, Фрэнк Лэмпард

Нападение: Эден Азар, Криштиану Роналду, Дидье Дрогба

Ранее также сообщалось, что Артета не будет наказан за критику судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью поделился финансовыми трудностями Ромы Моуринью поделился финансовыми трудностями Ромы
И снова проблемы: Моуринью может быть наказан за свои высказывания на португальском языке И снова проблемы: Моуринью может быть наказан за свои высказывания на португальском языке
Федерация футбола Италии открыла дело против Моуринью Федерация футбола Италии открыла дело против Моуринью
Моуринью: Бандитами рождаются, а не становятся Моуринью: Бандитами рождаются, а не становятся
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт22:19
Неймар принял участие в шоу-матче по CS2
Лига конференций21:59
Лига конференций-2023/24: Айнтрахт проиграл Абердину, Заря сыграет с Брейдабликом, Лилль примет Клаксвик
Лига конференций21:56
Заря - Брейдаблик: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы21:56
Лига Европы-2023/24: Ливерпуль проиграл Униону, Рома разгромила Шериф, ЛАСК уступил Тулузе
Лига Европы21:52
Бельгийский Унион сенсационно обыграл Ливерпуль
Лига Европы21:48
Шериф Коваля и ЛАСК Таловерова покинули еврокубки
Европа21:16
Лидер Байера определился со своим будущим
НБА21:10
Рынок свободных агентов: Тадж Гибсон снова в Нью-Йорке
НБА21:06
Яннис установил рекорд франшизы по набранным очкам и устроил скандал из-за мяча
Киберспорт20:49
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK