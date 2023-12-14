Роналду, Чех и Дрогба: Моуринью назвал свою команду мечты
Португалец почти полностью собрал Челси.
Жозе Моуринью назвал, как выглядит команда мечты в его понимании, пишет Daily Mail.
Напомним, что сейчас португалец работает в Роме, но за свою карьеру успел поработать в Реале, Челси, Интере, МЮ и других командах.
Однако сборная лучших у особенного получилась почти вся из Челси. Что, пожалуй, и неудивительно.
Сборная мечты Жозе Моуринью:
Вратарь: Петр Чех
Защита: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас
Полузащита: Клод Макелеле, Месут Озил, Фрэнк Лэмпард
Нападение: Эден Азар, Криштиану Роналду, Дидье Дрогба
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