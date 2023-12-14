Артета не будет наказан за критику в адрес судей АПЛ
Испанцу впредь придется быть более осторожным.
Главного тренера Микеля Артету освободили от наказания за высказывания в адрес арбитров после поражения от Ньюкасла.
Несмотря на обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в оскорблении официальных лиц и ущербе футболу, независимая регулирующая комиссия не смогла подтвердить эти обвинения, ввиду чего испанец останется без наказания.
Напомним, после 16-ти туров АПЛ Арсенал идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Ранее сообщалось, что Арсенал намерен подписать лидера аутсайдера АПЛ.
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