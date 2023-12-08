Арсенал намерен подписать лидера аутсайдера АПЛ

Арсенал намерен усилить линию центра поля в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mirror, "канониры" хотят подписать Жоау Палинью из Фулхэма. Летом футболист был в шаге от ухода в Баварию, но трансфер сорвался из-за того что "дачники не сумели подписать замену.

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Источник отмечает, что если португалец будет приобретен, то это может поставить крест на дальнейшей карьере Томаса Партея в лондонском клубе.

Также стоит сказать, что в услугах Палиньи заинтересован лично Микель Артета.

В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей, забив 2 гола.

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