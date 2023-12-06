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Арсенал и Ньюкасл заинтересованы в услугах испанского таланта

Алекс Баена может перебраться в АПЛ.
Вчера, 21:47
Алекс Баена / Getty Images
Алекс Баена / Getty Images

Испанский вингер Алекс Баена может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах футболиста Вильярреала заинтересованы Арсенал и Ньюкасл.

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Потенциальные детали сделки неизвестны. Transfermarkt оценивает игркоа в 20 млн евро.

В текущем сезоне у Баены 4 гола и 6 ассистов в 19 матчах во всех турнирах. Также он дебютировал за сборную Испании.

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