Арсенал и Ньюкасл заинтересованы в услугах испанского таланта

Алекс Баена может перебраться в АПЛ.

Испанский вингер Алекс Баена может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах футболиста Вильярреала заинтересованы Арсенал и Ньюкасл.

Читай также: "Это все мы": реакция Зинченко на победный гол Арсенала разорвала Сеть

Потенциальные детали сделки неизвестны. Transfermarkt оценивает игркоа в 20 млн евро.

В текущем сезоне у Баены 4 гола и 6 ассистов в 19 матчах во всех турнирах. Также он дебютировал за сборную Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!