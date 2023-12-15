Боруссия нацелилась на подписание защитников Реала и Манчестер Юнайтед

Гарсия и Регилон могут пополнить ряды "шмелей".

Боруссия постарается зимой усилить левый фланг обороны. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

Немецкий клуб ищет левого защитника, и в шорт-лист "шмелей" попал Фран Гарсия из Реала. Испанец не получает должное количество игрового времени, ввиду чего может рассмотреть вариант с уходом.

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Также в списке интересов Боруссии оказался и фулбек Манчестер Юнайтед Серхио Регилон, права на которого принадлежат Тоттенхэму.

Вице-чемпионы Бундеслиги рассматривают возможность аренды обоих игроков с правом выкупа в конце сезона.

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