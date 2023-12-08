МЮ и Боруссия могут провернуть обмен футболистами

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия обсудят обмен игроками, пишет Кристиан Фальк

По информации инсайдера, в пятницу, 8 декабря, представители клубов проведут встречу в Дортмунде, на которой обсудят зимние трансферные планы.

Клубы попробуют договориться об обмене Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.

"Шмели" требуют от МЮ 30 млн евро или Джейдона Санчо за нидерландского нападающего. Трансфермаркт оценивает игрока в 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, кто стал лучшим тренером АПЛ в ноябре.

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