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МЮ и Боруссия могут провернуть обмен футболистами

Вероятно, лучший вариант для Санчо.
Сегодня, 15:27
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия обсудят обмен игроками, пишет Кристиан Фальк

По информации инсайдера, в пятницу, 8 декабря, представители клубов проведут встречу в Дортмунде, на которой обсудят зимние трансферные планы.

Клубы попробуют договориться об обмене Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.

"Шмели" требуют от МЮ 30 млн евро или Джейдона Санчо за нидерландского нападающего. Трансфермаркт оценивает игрока в 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, кто стал лучшим тренером АПЛ в ноябре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд

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