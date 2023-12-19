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В Жироне сомневаются, что Цыганков восстановится к ближайшему матчу Ла Лиги

Украинский вингер пока остается в лазарете каталонского клуба.
Сегодня, 14:58
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков рискует пропустить еще один матч чемпионата Испании.

Накануне 26-летний украинец из-за дискомфорта в ноге не смог принять участие в поединке Ла Лиги против Алавеса (3:0), в котором его соотечественник Артем Довбик оформил дубль.

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Как пишет Marca, в Жироне пессимистично относятся к вопросу о возможности участия Цыганкова в следующей игре с Бетисом из-за того, что до матча остается мало времени.

Отметим, что поединок 18-го тура Ла Лиги Бетис - Жирона состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик стал лучшим игроком матча Жирона - Алавес по версии WhoScored.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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