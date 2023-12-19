В Жироне сомневаются, что Цыганков восстановится к ближайшему матчу Ла Лиги
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков рискует пропустить еще один матч чемпионата Испании.
Накануне 26-летний украинец из-за дискомфорта в ноге не смог принять участие в поединке Ла Лиги против Алавеса (3:0), в котором его соотечественник Артем Довбик оформил дубль.
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Как пишет Marca, в Жироне пессимистично относятся к вопросу о возможности участия Цыганкова в следующей игре с Бетисом из-за того, что до матча остается мало времени.
Отметим, что поединок 18-го тура Ла Лиги Бетис - Жирона состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Довбик стал лучшим игроком матча Жирона - Алавес по версии WhoScored.
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