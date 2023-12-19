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Дал совет Цыганкову и Довбику: Ребров оценил сенсационной сезон Жироны

Наставник оценил шансы украинцев на переход в топ-клубы.
Сегодня, 09:50
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу Артема Довбика и Виктора Цыганкова в Жироне.

По словам специалиста, укринцы должны закончить сезон в испанском клубе, чтобы затем перебраться в гранд.

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"Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей Жироны никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте".

Они очень уверенно смотрятся, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.

Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в Жироне, и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого хотят", - приводит слова Реброва VBET Украина.

В последнем матче Жирона разгромила Алавес (3:0) благодаря дублю Довбика. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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