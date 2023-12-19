Аутсайдер АПЛ сменит главного тренера
Стив Купер должен остаться без работы.
Английский Ноттингем Форрест сменит тренера в ближайшее время.
Как сообщает Фабрицио Романо, руководство "лесников" вчера ночью на совещании решило уволить валлийца Стива Купера.
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Заменить 44-летнего специалиста должен португалец Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал в АПЛ с Вулверхэмптоном и Тоттенхэмом.
Последним местом работы Нуну был саудовский Аль-Иттихад, где его уволили, вероятно, из-за конфликта с Каримом Бензема.
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