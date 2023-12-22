Алавес - Реал 0:1: обзор матча и результат игры 21.12.2023

Мадридцы воспользовались осечкой Жироны и вышли на первое место в турнирной таблице.

В четверг, 21 декабря, мадридский Реал в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги встречался в гостях с Алавесом.

Подопечные Карло Анчелотти сумели воспользоваться осечкой Жироны в чемпионской гонке и сравняться с каталонской командой по набранным очкам, но опередив по дополнительным показателям. Мадридцы вырвали победу 1:0 над соперником из нижней части чемпионата.

При этом добывать результат Реалу пришлось в меньшинстве, после того как на 54-й минуте прямую красную карточку заработал Начо. Тем не менее на второй компенсированной минуте победу мадридцам принес Лукас Васкес, замкнув головой подачу с углового.

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На данный момент Реал и Жирона имеют по 45 очков на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, но мадридцы стали первыми, а каталонцы опустились на вторую строчку. Алавес с 16 пунктами идет на 16-й позиции.

Статистика матча Алавес - Реал 18-го тура чемпионата Испании

Алавес - Реал 0:1

Гол: Лукас Васкес, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 0.66

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 3 - 3

Фолы: 18 - 13

Атаки: 78 - 104

Алавес: Сивера - Дуарте (Х. Лопес, 59), Марин, Абкар, Горосабель (Теналья, 78) - Гуриди (Хаджи, 59), Бланко, Гевара - Риоха, Реббаш (Сола, 72), Омородион (Кике, 78).

Реал: Кепа - Гарсия, Рюдигер, Начо, Васкес - Диас (Хоселу, 76), Модрич (Чуамени, 56), Кроос, Вальверде - Родриго (Себальос, 90+5), Беллингем.

Предупреждения: Дуарте, Гевара, Теналья - Беллингем.

Удаление: Начо, 54 (прямая красная).

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